HT Magazin'de yer alan habere göre, Spice Girls grubunun vokalistliğinden sonra işkadınlığına soyunan Victoria Beckham’ın işleri kötüye gidiyor!



Moda sektöründe dikkat çeken isimlerden biri olan stil ikonunun, radikal bir karar alarak markası için reform yapmak istediği ve bunun için 60 çalışanını işten çıkaracağı açıklandı. Beckham’ın bu kararı almasına geçen yıl 8.5 milyon dolar kaybetmesinin neden olduğu belirtildi.

Victoria Beckham Ltd. şirketi adı altında Londra ve Hong Kong’da mağazaları olan ünlü yıldıza yakın bir kaynak “Victoria ne yaptığını bilmiyor. Bu nedenle destekçileri de ona karşı hareket etmeyi seçti. İşçileri de bu konudan rahatsız ve ona karşı öfkeli konuşuyorlar” dedi.