Victoria’s Secret defilesi Çin’in Şangay kentinde düzenlendi. Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Romee Strijd ve Candice Swanepoel gibi dünyaca ünlü modellerin podyumda boy gösterdiği şovda, Harry Styles, Miguel, Jane Zhang ve Leslie Odom Jr. sahne aldı. Tüm dünyanın beklediği şovun kısa bir teaser'ı yayınlandı.

Victoria's Secret defilesi, 28 Kasım Amerika'da, 31 Aralık'ta Türkiye'de izlenebilecek.

2017 VICTORIA SECRET DEFİLESİNDEN NOTLAR

Ünlü model Gigi Hadid'in de meleklerle birlikte podyumda yürümesi bekleniliyordu. Ancak Gigi Hadid, bu yıl defilede yer alamadı. 22 yaşındaki model, şubat ayında Buddha şeklinde olan kurabiyenin taklidini yapması nedeniyle ırkçılıkla suçlandı. Güzel modelin Çin'e girmesi yasaklandığı için bu yıl gösteride olamadı.

SON KEZ DEFİLEYE ÇIKTI

Defilede Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio jübilesini yaptı.

17 yıldır markanın defilelerine çıkan Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, sosyal medyada emekliği ile ilgili açıklama yaparak duygularını şöyle ifade etti: 'Tüm dünyadaki kadınları ve beni büyüleyen bu müthiş markayla çalışmış olmaktan ne kadar gururlu olduğumu kelimelerle ifade edemeyeceğim. Victoria’s Secret’ın 17 şovuna katılabileceğimi hayal bile edemezdim…Tüm bunları hayranlarımın sevgisi ve desteği olmadan gerçekleştiremezdim. Victoria’s Secret hareketinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Tüm desteğim her zaman sizinle! Sizi hep seveceğim...'.

FANTAZİ SÜTYENİNİ LAIS RİBEİRO GİYDİ

Victoria's Secret defilesinde 2 milyon dolarlık fantazi sütyenini Lais Ribeiro taşıdı. 27 yaşındaki Brezilyalı model, 2 milyon dolar değerindeki sütyenle podyuma çıktığı andan büyük alkış aldı.

MELEKLER PODYUMA ÇIKTI!