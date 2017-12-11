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Sosyal medya, toplum ve moda dünyasında kadın bedeni üzerine yapılan baskılara dikkat çeken 36 yaşındaki manken “Kadınlara belirli bir vücut ölçüsünün dikte edilmesi hiç adil değil. Bu ne fiziksel olarak ne de aklen sağlıklı. Ben bu algıyı değiştirmeye karar verdim. Bundan sonra vücudumu boş sebeplerle göstermeyeceğim, boş yere soyunmayacağım” ifadelerine yer verdi.