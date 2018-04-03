Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, gerçek adı Maggie Vitelli olan modelin yanındaki uyuşturucu miktarının da bu süreçte etkili olduğu ifade edildi.



Zira 28 gramın çok altında olduğu öğrenilen kenevir miktarı biraz daha yüksek olsaydı, mankenin cezası, kanunlara göre 1 ila 10 yıla kadar hapis cezası olabilirdi.

Kenevir ülkede 9 eyalette, tıbbi esrar da 28 eyalette serbest. Ancak Georgia, uyuşturucu kanunlarının en katı olduğu eyalet.