Vida, Mandzukic'i İstanbul'a getirdi!

Gazete Habertürk'ten Nuri Altıntaş'ın haberine göre; Siyah-Beyazlı oyuncunun, hem vatandaşı hem de yakın arkadaşı Mandzukic’i İstanbul’da ağırlaması akıllara Beşiktaş’ın yıldız golcüye olan ilgisini akıllara getirdi.

Şimdilik transferle ilgili herhangi bir gelişme olmasa da Vida ve Mandzukic’e taraftarlar büyük ilgi gösterdi.