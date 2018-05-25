Vidar - Arendal maçı rakamları

Vidar ve Arendal, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. 8 puanlı Vidar 9. sırada bulunuyor, Arendal 9 puana sahip ve 4. sırada. Vidar, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Arendal, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 158 kodlu maçı oynayanlar; Vidar galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Arendal galibiyet oranı 0.00.

Vidar son hafta oynanan Donn maçında 0-4 kazandı.

Arendal ise Eidsvold TF karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Vidar, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 5 gol yedi.

Arendal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arendal, 5 gol atarken 2 gol yedi.