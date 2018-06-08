Vidar - Flekkeroy sahaya çıkıyor

Vidar ve Flekkeroy, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 11 puanlı Vidar 9. sırada bulunuyor, Flekkeroy 12 puana sahip ve 7. sırada. Vidar son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Flekkeroy son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 200 kodlu maçı oynayanlar; Vidar galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Flekkeroy galibiyet oranı 0.00.

Vidar son hafta oynanan Flekkeroy maçında 3-2 kazandı.

Flekkeroy, Vidar karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Vidar, 8 gol attı ve 5 gol yedi.

Flekkeroy, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Flekkeroy, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.