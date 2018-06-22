Vidar - Nardo maçı heyecanı

Norveç 2.Lig Grup 2 heyecanı devam ediyor. Vidar, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Nardo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Vidar 11 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Nardo 8 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Vidar, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Nardo, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 171. İddaa'da Vidar kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Nardo kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vidar son hafta oynanan Vindbjart maçında 2-5 kazandı.

Nardo ise Bryne maçında 4-2 kazandı.

Vidar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Vidar, kendi sahasında 9 gol attı, 7 gol yedi.

Nardo, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nardo 6 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.