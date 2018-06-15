İngiltere’nin güneybatısındaki Devon’da 19’uncu yüzyıldan kalma bir konağın önünde çocuğunun bisiklet sürüşünü videoaya alan Louise Lenton (41), daha sonra görüntüleri izlerken videoda pencerenin önünde bir hayalet gördü.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre oysa konağın içinde kimse yaşamıyordu.

Görüntüleri izleyen Lenton, videoyu çekerken böyle bir şey görmediğini, hayaletin ellerinde beyaz kelepçeleri olan, saçını topuz yapmış bir kadına benzediğini söyledi.

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