Videoton Fehervar - Budapest Honved maç önü

Macaristan NB I maçında Videoton Fehervar ile Budapest Honved, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:30. 65 puanlı Videoton Fehervar 1. sırada bulunuyor, Budapest Honved 44 puana sahip ve 3. sırada. Videoton Fehervar, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Budapest Honved son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 309 kodlu maçı oynayanlar; Videoton Fehervar galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Budapest Honved galibiyet oranı 0.00.

Videoton Fehervar önceki hafta Debrecen mücadelesinde 2-5 kazandı.

Budapest Honved ise Ujpest maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Videoton Fehervar, 33 gol attı ve 8 gol yedi.

Budapest Honved, dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Budapest Honved 23 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.