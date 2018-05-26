Videoton Fehervar - Budapest Honved sahaya çıkıyor

Videoton Fehervar ve Budapest Honved, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:30. 65 puanlı Videoton Fehervar 1. sırada bulunuyor, Budapest Honved 44 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Videoton Fehervar, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Budapest Honved son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 309 kodlu maçı oynayanlar; Videoton Fehervar galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Budapest Honved galibiyet oranı 0.00.

Videoton Fehervar son haftadaki Debrecen müsabasında 2-5 kazandı.

Budapest Honved ise Ujpest karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Videoton Fehervar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Videoton Fehervar, kendi sahasında 33 gol attı, 8 gol yedi.

Budapest Honved ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Budapest Honved, 23 gol atarken 21 gol yedi.