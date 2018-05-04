Videoton Fehervar - Ferencvaros maçı öncesi rakamlar

Videoton Fehervar ve Ferencvaros, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:30. Maç öncesi Videoton Fehervar 58 puanla 2. sırada, Ferencvaros 59 puanla 1. sırada bulunuyor. Videoton Fehervar son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Ferencvaros son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 392 kodlu maçı oynayanlar; Videoton Fehervar galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Ferencvaros galibiyet oranı 0.00.

Videoton Fehervar son hafta oynanan Debrecen maçında 2-5 kazandı.

Ferencvaros, Paksi SE karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Videoton Fehervar, 30 gol attı ve 8 gol yedi.

Ferencvaros ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ferencvaros, 18 gol atarken 14 gol yedi.