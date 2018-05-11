Videoton Fehervar - Szombathelyi Haladas maçı rakamları

Videoton Fehervar ve Szombathelyi Haladas, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Videoton Fehervar 59 puanla 2. sırada, Szombathelyi Haladas 34 puanla 8. sırada bulunuyor. Videoton Fehervar, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Szombathelyi Haladas son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 293 kodlu maçı oynayanlar; Videoton Fehervar galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Szombathelyi Haladas galibiyet oranı 0.00.

Videoton Fehervar son hafta oynanan Debrecen maçında 2-5 kazandı.

Szombathelyi Haladas ise Balmazujvaros karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Videoton Fehervar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Videoton Fehervar, kendi sahasında 30 gol attı, 8 gol yedi.

Szombathelyi Haladas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Szombathelyi Haladas, 13 gol atarken 23 gol yedi.