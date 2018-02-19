Vietnamlı otomotiv üreticisi VinFast, biri sedan biri de SUV olmak üzere iki yeni araç geliştirmek üzere Pininfarina ile sözleşme yaptı. Pininfarina, Vietnam'ın ilk yerli otomobilini yapmak için yola çıkan VinFast'a biri sedan biri de SUV olmak üzere iki otomobil tasarlayacak.

VinFast, 2025 yılına kadar yılda 500 bin adetlik üretime ulaşmayı hedefliyor. İlk etapta ise 100-200 bin arasında üretim yapılacak.

Aracın ilk örnek çizimi

Vietnamlı şirket Eylül ayında ülkenin ilk yerli otomobilini üretmek üzere, fabrika inşaatına başlamıştı. Vietnam'ın yerli otomobil projesinin maliyetinin 1-1.5 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

İtalyan otomotiv tasarım şirketi Pininfarina, otomobil tasarımı konusunda dünyanın en önemli firmaları arasında yer alıyor. 1930’da kurulan şirket esas olarak ününü Ferrari ve Lambhorgini tasarımları ile kazansa da diğer markalar için de çok önemli tasarımlar gerçekleştirdi.