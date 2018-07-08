Vigvam Smolevichy - ALF-2007 karşılaşma önü

Belarus Premier Lig maçında Vigvam Smolevichy ile ALF-2007, 08 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:45. Maç öncesi Vigvam Smolevichy 13 puanla 10. sırada, ALF-2007 9 puanla 15. sırada bulunuyor. Vigvam Smolevichy, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. ALF-2007, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 416 kodlu maçı oynayanlar; Vigvam Smolevichy galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, ALF-2007 galibiyet oranı 0.00.

Vigvam Smolevichy son hafta oynanan Osipovichy maçında 3-0 kazandı.

ALF-2007, Torpedo-SKA Minsk karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Vigvam Smolevichy, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 6 gol yedi.

ALF-2007, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. ALF-2007, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.