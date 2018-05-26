Vigvam Smolevichy - Dinamo Minsk maç önü

Vigvam Smolevichy ve Dinamo Minsk, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. 7 puanlı Vigvam Smolevichy 12. sırada bulunuyor, Dinamo Minsk 17 puana sahip ve 2. sırada. Vigvam Smolevichy, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dinamo Minsk, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 249. İddaa'da Vigvam Smolevichy kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dinamo Minsk kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vigvam Smolevichy son haftadaki Dinamo Minsk müsabasında 2-5 yenildi.

Dinamo Minsk, Vigvam Smolevichy karşılaşmaında 2-5 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Vigvam Smolevichy, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Dinamo Minsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Dinamo Minsk, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.