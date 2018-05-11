Vigvam Smolevichy - Dnepr Mogilev sahaya çıkıyor

Vigvam Smolevichy ve Dnepr Mogilev, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:30. 3 puanlı Vigvam Smolevichy 13. sırada bulunuyor, Dnepr Mogilev 8 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Vigvam Smolevichy, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dnepr Mogilev, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 225 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vigvam Smolevichy kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Dnepr Mogilev sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Vigvam Smolevichy son hafta oynanan Baranovichi maçında 0-0 berabere kaldı.

Dnepr Mogilev, ALF-2007 karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Vigvam Smolevichy, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Dnepr Mogilev ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dnepr Mogilev, 2 gol atarken 3 gol yedi.