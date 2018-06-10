Vigvam Smolevichy - Gorodeya karşılaşma önü

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Vigvam Smolevichy, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü Gorodeya takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:45. 7 puanlı Vigvam Smolevichy 13. sırada bulunuyor, Gorodeya 7 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Vigvam Smolevichy, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gorodeya, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 327 kodlu maçı oynayanlar; Vigvam Smolevichy galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Gorodeya galibiyet oranı 0.00.

Vigvam Smolevichy son haftadaki Kobrin müsabasında 1-2 kazandı.

Gorodeya ise Kommunalnik Slonim maçında 3-0 kazandı.

Vigvam Smolevichy, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 5 gol yedi.

Gorodeya, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gorodeya 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.