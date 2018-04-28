Vigvam Smolevichy - Vitebsk maçı istatistikleri

Belarus Premier Lig maçında Vigvam Smolevichy ile Vitebsk, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:30. Maç öncesi Vigvam Smolevichy 2 puanla 12. sırada, Vitebsk 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Vigvam Smolevichy son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Vitebsk son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 566. İddaa'da Vigvam Smolevichy kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vitebsk kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vigvam Smolevichy önceki hafta Vitebsk mücadelesinde 0-1 yenildi.

Vitebsk, Vigvam Smolevichy karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Vigvam Smolevichy, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Vitebsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Vitebsk, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.