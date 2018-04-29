Vigvam Smolevichy - Vitebsk maçı istatistikleri

Belarus Premier Lig maçında Vigvam Smolevichy ile Vitebsk, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:30. Maç öncesi Vigvam Smolevichy 2 puanla 14. sırada, Vitebsk 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Vigvam Smolevichy, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Vitebsk, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 566 kodlu maçı oynayanlar; Vigvam Smolevichy galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.10, Vitebsk galibiyet oranı 1.75.

Vigvam Smolevichy son haftadaki Vitebsk müsabasında 0-1 yenildi.

Vitebsk ise Vigvam Smolevichy maçında 0-1 kazandı.

Vigvam Smolevichy, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Vitebsk, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vitebsk 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.