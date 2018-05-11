Viitorul Constanta - ACSMU Poli Iaşi maçı heyecanı

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu maçında Viitorul Constanta ile ACSMU Poli Iaşi, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. 32 puanlı Viitorul Constanta 5. sırada bulunuyor, ACSMU Poli Iaşi 24 puana sahip ve 6. sırada. Viitorul Constanta, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. ACSMU Poli Iaşi son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 151 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Viitorul Constanta kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, ACSMU Poli Iaşi sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Viitorul Constanta son haftadaki Voluntari müsabasında 0-0 berabere kaldı.

ACSMU Poli Iaşi ise Steaua Bucuresti karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Viitorul Constanta, evinde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 5 gol yedi.

ACSMU Poli Iaşi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. ACSMU Poli Iaşi, 2 gol atarken 10 gol yedi.