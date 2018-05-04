Viitorul Constanta - Astra Ploiesti düellosu

Viitorul Constanta ve Astra Ploiesti, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:45. Viitorul Constanta 31 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Astra Ploiesti 32 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Viitorul Constanta, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Astra Ploiesti, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 189 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Viitorul Constanta kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 2.90, Astra Ploiesti sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler.

Viitorul Constanta son hafta oynanan ACSMU Poli Iaşi maçında 0-1 kazandı.

Astra Ploiesti ise Dinamo Bucuresti maçında 2-0 kazandı.

Viitorul Constanta, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Viitorul Constanta, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Astra Ploiesti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Astra Ploiesti, 4 gol atarken 2 gol yedi.