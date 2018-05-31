Bartın merkeze bağlı Arıönü köyünde "Viki" isimli ördek ile "Çarli" adlı köpeğin sıra dışı dostluğu, görenleri şaşırtıyor.

AA'nın haberine göre köyde dostluklarıyla tanınan ördek ve köpeğin sahibi Ali Aktaş, hayvanlarını her gün kendi elleriyle besliyor.

"Viki" ile "Çarli", yaşam alanları olan evin avlusunda günün büyük bölümünde birlikte gezip oynuyor. Sevimli hayvanların hareketleri çevredekilerce ilgiyle izleniyor.

Aktaş, yaptığı açıklamada, köpeği Çarli ile ördeği Viki'yi bir arkadaşından geçen yıl aldığını söyledi.

Aynı yerde barındırdığı ördeği ve köpeğin zamanla birbirlerine alıştıklarını anlatan Aktaş, "Ördek ve köpek kümeste tel örgünün içerisinde duruyordu. Zamanla birbirlerine alıştılar. Bir gün bir baktım Çarli bağlı olduğu zincirinden boşanmış ve kümese girmiş Viki ile oynuyor." diye konuştu.

Aktaş, hayvanların zamanla daha çok birbirine alışarak iyi arkadaş olduklarını anlatarak, "Gün içinde Çarli nereye giderse Viki de arkasından gidiyor. Bunlar aynı kardeş gibi. Bu, bence Allah'ın vermiş olduğu bir lütuftur." dedi.

"HAYVANLARI KORUYALIM SAHİP ÇIKALIM"

Zaman zaman insanların bile anlaşmakta güçlük çektiği çağda köpek ve ördeğin bu dostluğundan mesaj alınması gerektiğini dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu devirde insanlarımızın bile anlaşamadığı noktalar oluyor ama Çarli ve Viki'nin dostluğu topluma örnek olmalı. İkisi de farklı hayvan olmasına rağmen güzel anlaşıyorlar. Hayvanlarımızı koruyalım sahip çıkalım. Ben bazen televizyonda görüyorum, hayvanlara karşı çok şiddet oluyor. İnsanlar köpeği dövüyor, kediye işkence yapıyor. Yazık, onların ne günahı var ki?"

Ali Aktaş, köpek ve ördeğin dostluğunun köylüler tarafından da ilgiyle karşılandığını sözlerine ekledi.

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