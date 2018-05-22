Viking - Aalesund maç önü

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Viking, 22 Mayıs 2018 Salı günü Aalesund takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Viking 19 puanla 2. sırada, Aalesund 20 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Viking, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Aalesund, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 416 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Viking kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Aalesund sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Viking son haftadaki Stabaek müsabasında 2-0 kazandı.

Aalesund ise Stromsgodset maçında 4-3 kazandı.

Viking, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 5 gol yedi.

Aalesund, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Aalesund 8 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.