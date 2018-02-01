İngiltere’nin kuzeyindeki Shetland Adaları’nın geleneksel Viking Festivali, aşırı soğuklara rağmen her zaman olduğu gibi görsel bir şölene dönüştü.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre festivalde zırhlı kıyafetler giyen “Jarl takımları”, yine aslına uygun inşa edilen Viking gemilerini çekerek adanın merkezinde şarkı ve danslar eşliğinde yürüdü.

Takımlar bütün günü Shetland şehrinin merkezi Lerwick çevresinde yürüyerek geçirdi. Yürüyüşün sonunda ise bir Viking gemisi bin meşale ile ateşe verildi.

Shetland Adaları, Norveçli Vikingler tarafından 8. yüzyılda işgal edilip sömürgeleştirilmiş ve 1472’ye kadar bölge Norveç’e ait sayılmış. Bu yüzlerce yıl da şu anki İskoç yöresi üzerinde derin bir etki bırakmış ve İskandinav tarihine saygı olarak kutlanmaya devam ediyor.

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