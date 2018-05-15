Viking - Sandnes maçı ne zaman?

Norveç 1.Lig maçında Viking ile Sandnes, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 16 puanlı Viking 2. sırada bulunuyor, Sandnes 15 puana sahip ve 3. sırada. Viking, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Sandnes, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 471 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Viking kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Sandnes sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Viking önceki hafta Sandnes mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Sandnes, Viking karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Viking, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 3 gol yedi.

Sandnes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sandnes, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.