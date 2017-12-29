Vikings 5. sezon 6. bölüm

Vikings 5. Sezon 6. Bölümde olanlar oldu. Heyecanla izlenen Vikings dizisi ekranlara gelmeye devam ediyor.

Vikings 5. Sezon 6. Bölümde Neler Oldu?

İhanetlerden neden yorulduğunu vurgulayan Lagertha yine ihanete uğruyor. En son oldukça zor durumda gördüğümüz Bjorn amacına ulaşmak için kraliçeyi desteklemenin yollarını ararken; Floki ve birlikçileri ulaştıkları yeni ülkede beklendiklerinden farklı bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Ivar ise stratejik planları doğrultusunda Heahmund'la anlaşma halinde.

Vikings dizisi ne zaman başladı?

Vikings, tarihsel drama türünde bir Kanada-İrlanda ortak yapımı televizyon dizisi. Yazarlığını ve yapımcılığını Michael Hirst'in yaptığı dizi History kanalında yayınlanmaktadır. ABD ve Kanada'da 3 Mart 2013 günü yayına başlamıştır.

İrlanda'da filme alınan Vikings, Viking Ragnar Lodbrok'un hayatı ve hikâyelerinden esinlenilmiştir. Ragnar Lodbrok, en bilindik İskandinav mitolojisinin kahraman ve kötü şöhretli Fransa ve İngiltere'nin belalısı haline gelmiştir. Bir Viking çiftçi olarak canlandırılan Ragnar, İngiltere'ye yaptığı ilk baskınları kardeşi Rollo ve karısı savaşçı Lagertha ile birlikte gerçekleştirmiştir.

VİKİNGS DİZİSİ KONUSU

Vikings dizisi; Fransa ve Britanya’ya kadar uzanan saldırılarla tarihte kendisinden epey söz ettirmiş gözü pek savaşçı Ragnar Lothbrok ve oğlu Bjørn‘un yaşadıklarını anlatırken, Vikinglerin çok az işlenmiş kültürünü de bize yansıtarak gerçeğe dayalı bir izlenim sunuyor. Ragnor’un sıradan bir çiftçiyken ne kadar ileriyi görebileceğine şahit oluyor ve onun kardeşi kadar sevdiği arkadaşı Rollo‘yla birlikte denizlerle olan imtihanını seyrediyoruz.

The Tudors, Camelot gibi dizilerin de yaratıcısı ve yazarı olan Michael Hirst‘in gerçek tarih ve fantastik öğelerini birleştiren tarzını bu defa Vikings’de görüyoruz. Yönetmenliğini Johan Renck‘in yaptığı dizinin başrol oyuncuları ise The Experiment filminin Helweg’i Travis Fimmel (Ragnar Lothbrok), Camelot dizisinin Gawain’i Clive Standen (Rollo) ve Bones dizisinin Hannah’ı Katheryn Winnick (Ragnar’ın karısı Lagertha)’den oluşuyor.

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Vikings 5. sezon 6. bölüm

Vikings yeni fragman

Vikings yeni sezon

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