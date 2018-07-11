Vikingur Olafsvik - Fram düellosu

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Vikingur Olafsvik, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü Fram takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:15. Maç öncesi Vikingur Olafsvik 20 puanla 3. sırada, Fram 14 puanla 5. sırada bulunuyor. Vikingur Olafsvik son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Fram, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 616. İddaa'da Vikingur Olafsvik kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Fram kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vikingur Olafsvik son hafta oynanan Fjardabyggd maçında 6-2 kazandı.

Fram ise Grindavik karşılaşmasında 7-2 yenildi.

Vikingur Olafsvik, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

Fram, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fram 7 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.