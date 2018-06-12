Vikingur Olafsvik - Leiknir sahaya çıkıyor

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Vikingur Olafsvik, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü Leiknir takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:15. 10 puanlı Vikingur Olafsvik 4. sırada bulunuyor, Leiknir 6 puana sahip ve 10. sırada. Vikingur Olafsvik son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Leiknir son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 440 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vikingur Olafsvik kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Leiknir sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler.

Vikingur Olafsvik son haftadaki Fjolnir müsabasında 2-3 kazandı.

Leiknir, Fjolnir karşılaşmaında 4-0 yenildi.

Leiknir, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Leiknir, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.