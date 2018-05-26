Vikingur Reykjavik - Fjolnir düellosu

İzlanda Urvalsdeild maçında Vikingur Reykjavik ile Fjolnir, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Vikingur Reykjavik 6 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Fjolnir 6 puanda ve 6. sırada. Vikingur Reykjavik son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fjolnir, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 308 kodlu maçı oynayanlar; Vikingur Reykjavik galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fjolnir galibiyet oranı 0.00.

Vikingur Reykjavik son haftadaki Valur müsabasında 4-3 yenildi.

Fjolnir ise Grindavik karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Vikingur Reykjavik, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Fjolnir ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fjolnir, 3 gol atarken 2 gol yedi.