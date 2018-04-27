Vikingur Reykjavik - Fylkir karşılaşma önü

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Vikingur Reykjavik, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Fylkir takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Vikingur Reykjavik, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Fylkir, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 402 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vikingur Reykjavik kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Fylkir sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

Vikingur Reykjavik önceki hafta Fram mücadelesinde 1-3 kazandı.

Fylkir ise Vikingur Reykjavik karşılaşmasında 1-0 yenildi.