Vikingur Reykjavik - Fylkir karşılaşma önü

İzlanda Urvalsdeild maçında Vikingur Reykjavik ile Fylkir, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Vikingur Reykjavik son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Fylkir, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 402. İddaa'da Vikingur Reykjavik kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Fylkir kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vikingur Reykjavik önceki hafta Fram mücadelesinde 1-3 kazandı.

Fylkir ise Vikingur Reykjavik maçında 1-0 yenildi.