Vikingur Reykjavik - Grindavik maç önü

İzlanda Urvalsdeild maçında Vikingur Reykjavik ile Grindavik, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:15. 5 puanlı Vikingur Reykjavik 5. sırada bulunuyor, Grindavik 4 puana sahip ve 6. sırada. Vikingur Reykjavik son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Grindavik, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 164 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vikingur Reykjavik kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Grindavik sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Vikingur Reykjavik önceki hafta Valur mücadelesinde 4-3 yenildi.

Grindavik, Fjolnir karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Vikingur Reykjavik, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Grindavik, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Grindavik 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.