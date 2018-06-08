Vikingur Reykjavik - İB Vestmannaeyjar rakamlar

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Vikingur Reykjavik, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü İB Vestmannaeyjar takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Vikingur Reykjavik 6 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken İB Vestmannaeyjar 8 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Vikingur Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İB Vestmannaeyjar son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 191 kodlu maçı oynayanlar; Vikingur Reykjavik galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, İB Vestmannaeyjar galibiyet oranı 2.60.

Vikingur Reykjavik son haftadaki İB Vestmannaeyjar müsabasında 1-2 yenildi.

İB Vestmannaeyjar, Vikingur Reykjavik karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Vikingur Reykjavik, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

İB Vestmannaeyjar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İB Vestmannaeyjar, 5 gol atarken 9 gol yedi.