Vikingur Reykjavik - Valur maçı heyecanı

Vikingur Reykjavik ve Valur, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:15. Maç öncesi Vikingur Reykjavik 3 puanla 4. sırada, Valur 3 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vikingur Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Valur, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 642 kodlu maçı oynayanlar; Vikingur Reykjavik galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Valur galibiyet oranı 0.00.

Vikingur Reykjavik son hafta oynanan Njardvik maçında 2-3 kazandı.

Valur, Fram karşılaşmaında 0-4 kazandı.

Vikingur Reykjavik, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.