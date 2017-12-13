VİKO elektrik şirketinin eski ortaklarına 25 yıl hapis cezası istendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede, MASAK tarafından hazırlanan 3 Ekim 2016 tarihli rapora göre Viko Elektrik şirketinin, FETÖ'nün kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı'na, 2011-2014 yılları arasında toplam 5 milyon 67 bin 345 lira bağışta bulunduğu belirtildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Viko Elektrik şirketinin eski ortağı Cahit Durmaz ile İsmail Ali Dağbaşı'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında hazırlanan 17 sayfalık fezlekede, şirketin eski eski yöneticiler tutuklu şüpheli Muhammet Bilal Selki ile tutuksuz şüpheliler Gülay Selki, Zafer Durmaz, Türkan Durmaz, Ayten Dağbaşı ve Selim Dağbaşı yer aldı. Şüpheliler hakkında, FETÖ üyesi olmak, himmet adı altında verilen paralarla teröre finansman sağlamak suçundan 12 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Cahit Durmaz, ayrıca FETÖ'nün işadamları yapılanması TUSKON davasında, FETÖ üyeliği suçundan yargılanıyor. Şüpheli Cahit Durmaz'ın KHK ile kapatılan TUSKON, Anadolu Yakası Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Türk-Çin Sanayici İş Adamları Derneği, İsmail Ali Dağbaşı'nın Huzur İşadamları Derneği, Gülay Selki'nin Türkiye Beyazay Derneği, İstanbul İş Dünyası ve Kadın Derneği ile kapatılan Anadolu Yakası İş Adamları Derneği üyesi olduğu belirtildi.

Savcılık fezlekesine göre, Viko elektrik şirketi, 1980 yılında Cahit Durmaz, Mehmet Duman ve İsmail Ali Dağbaşı tarafından kuruldu. 1999 yılında anonim şirket oldu. 2000 yılında, şirkete Türkan Durmaz, Zafer Durmaz, Ayten Dağbaşı ve Selim Dağbaşı ortak oldu. 28 Şubat 2014'de Viko elektriğin yüzde 90 hissesi Panasonic Holding'e satıldı. Satıştan sonra Selim Dağbaşı ve Zafer Durmaz yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etti. Bir süre sonra Cahit Durmaz ve Ali Dağbaşı yüzde 10 hissesini de Panasonic Holding'e sattı.

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