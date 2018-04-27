Viktoria Plzen - MFK Karvina maçı heyecanı

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Viktoria Plzen ile MFK Karvina, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:15. Maç öncesi Viktoria Plzen 56 puanla 1. sırada, MFK Karvina 26 puanla 11. sırada bulunuyor. Viktoria Plzen son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. MFK Karvina, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 404. İddaa'da Viktoria Plzen kazanır 1.15, berabere biter 4.75, MFK Karvina kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Viktoria Plzen son hafta oynanan Zbrojovka Brno maçında 2-0 kazandı.

MFK Karvina, Zbrojovka Brno karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Viktoria Plzen, 23 gol attı ve 9 gol yedi.

MFK Karvina ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. MFK Karvina, 10 gol atarken 17 gol yedi.