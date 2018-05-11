Viktoria Plzen - Slovacko maçı istatistikleri

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Viktoria Plzen, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Slovacko takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Viktoria Plzen 59 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Slovacko 29 puanda ve 10. sırada. Viktoria Plzen, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Slovacko, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 318 kodlu maçı oynayanlar; Viktoria Plzen galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Slovacko galibiyet oranı 7.00. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Viktoria Plzen önceki hafta Vysocina Jihlava mücadelesinde 2-0 kazandı.

Slovacko ise Sparta Prague maçında 1-1 berabere kaldı.

Viktoria Plzen, evinde 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 9 gol yedi.

Slovacko ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Slovacko, 7 gol atarken 14 gol yedi.