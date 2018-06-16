Vila Nova - Atletico Goianiense maçı ne zaman?

Vila Nova ve Atletico Goianiense, 17 Haziran 2018 Pazar günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 00:30. Vila Nova 15 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Atletico Goianiense 12 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Vila Nova, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Atletico Goianiense, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 216 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vila Nova kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Atletico Goianiense sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Vila Nova önceki hafta Joinville mücadelesinde 4-2 yenildi.

Atletico Goianiense ise Bahia maçında 2-1 kazandı.

Vila Nova, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Vila Nova, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Atletico Goianiense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Goianiense, 6 gol atarken 7 gol yedi.