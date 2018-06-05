Vila Nova - Fortaleza maçı istatistikleri

Vila Nova ve Fortaleza, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:30. 13 puanlı Vila Nova 7. sırada bulunuyor, Fortaleza 22 puana sahip ve 1. sırada. Vila Nova, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Fortaleza son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 451. İddaa'da Vila Nova kazanır 2.25, berabere biter 2.70, Fortaleza kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Vila Nova son haftadaki ASA müsabasında 1-0 yenildi.

Fortaleza, Aguia de Maraba karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Vila Nova, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Fortaleza, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fortaleza 6 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.