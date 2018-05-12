Vila Nova - Ponte Preta sahaya çıkıyor

Vila Nova ve Ponte Preta, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. 12 puanlı Vila Nova 1. sırada bulunuyor, Ponte Preta 6 puana sahip ve 9. sırada. Vila Nova, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Ponte Preta son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 574 kodlu maçı oynayanlar; Vila Nova galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.80, Ponte Preta galibiyet oranı 3.20. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Vila Nova önceki hafta Atletico Goianiense mücadelesinde 3-1 yenildi.

Ponte Preta ise Sampaio Correa karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Vila Nova, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Vila Nova, kendi sahasında 4 gol attı, 1 gol yedi.

Ponte Preta, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ponte Preta 4 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.