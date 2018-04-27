Vila Nova - Sampaio Correa maçı rakamları

Vila Nova ve Sampaio Correa, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:30. Maç öncesi Vila Nova 6 puanla 4. sırada, Sampaio Correa 3 puanla 10. sırada bulunuyor. Vila Nova, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sampaio Correa, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 416. İddaa'da Vila Nova kazanır 1.65, berabere biter 3.10, Sampaio Correa kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Vila Nova önceki hafta Criciuma mücadelesinde 2-3 yenildi.

Sampaio Correa ise Luverdense karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Vila Nova, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Sampaio Correa, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sampaio Correa 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.