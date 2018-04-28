Vila Nova - Sampaio Correa maçı rakamları

Brezilya Serie B maçında Vila Nova ile Sampaio Correa, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:30. Maç öncesi Vila Nova 6 puanla 5. sırada, Sampaio Correa 3 puanla 11. sırada bulunuyor. Vila Nova son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sampaio Correa son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 416 kodlu maçı oynayanlar; Vila Nova galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.20, Sampaio Correa galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Vila Nova son haftadaki Criciuma müsabasında 2-3 yenildi.

Sampaio Correa, Luverdense karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Vila Nova, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Sampaio Correa, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sampaio Correa 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.