İstanbul Bahçeşehir'de, Ümmü Gülsüm Karahan'a ait villada çalışan Türkmen uyruklu kadın, sevgilisiyle plan yaparak evdeki ziynet eşyalarını çalmaya karar verdi.

Bunun üzerine, pazar günü villa sahibinin evden çıkmasıyla planlarını hayata geçirdi. Villada görevli Türkmen uyruklu kadın, erkek arkadaşını eve aldı.

Yerlerini bildiği yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile 1 milyon 500 bin değerindeki 2 aracın anahtarını sevgilisine gösterdi. Evden ziynet eşyaları ile araçları alan hırsız sevgili ortadan kayboldu.

"SENİN 14 YAŞINDAKİ OĞLUN ÇALDI"

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığına göre, akşam eve gelen villa sahibi Karahan, evinin soyulduğunu fark etti ve Türkmen görevliyi yanına çağırarak ziynet eşyalarının ve araç anahtarlarının yerinde olmadığını sordu.

Bunun üzerine Türkmen hizmetli, "Senin 14 yaşındaki çocuğun çaldı" diye cevap verdi. Ev sahibi kadının zorlanmasının ardından hizmetçi hırsızlığı itiraf etti.

Sevgilisiyle birlikte olayı gerçekleştirdiğini söyleyen görevli, olay yerine gelen polislere teslim edilerek gözaltına alındı. Olaydan sonra ziynet eşyaları ve araç anahtarlarıyla kaçan sevgiliyi polis her yerde arıyor.

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