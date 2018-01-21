La Liga'nın 20. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Villarreal, milli futbolcunun sezon başında kiralandığı Levante'yi konuk etti.

26. dakikada Manuel Trigueros'un golüyle 1-0 öne geçen Sarı Denizaltılar, 50. dakikada Enes Ünal'ın asistinde Denys Cheryshev'in attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Levante, 90. dakikada Roger ile farkı bire indirse de bu puan için yeterli olmadı. 2-1 kazanan Villarreal 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Villarreal puanını 34'e çıkartarak 4. sıraya yerleşti. Levante ise 18 puanda kaldı.

Villarreal

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