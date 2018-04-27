Villarreal - Celta Vigo rakamlar

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Villarreal, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Celta Vigo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Villarreal 51 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Celta Vigo 45 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Villarreal, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Celta Vigo, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 133 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Villarreal kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.10, Celta Vigo sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Villarreal son hafta oynanan Sporting Gijon maçında 1-3 kazandı.

Celta Vigo ise Athletic Bilbao maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Villarreal, 28 gol attı ve 19 gol yedi.

Celta Vigo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Celta Vigo, 24 gol atarken 27 gol yedi.