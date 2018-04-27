Villarreal - Celta Vigo rakamlar

İspanya Primera Lig maçında Villarreal ile Celta Vigo, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Villarreal 51 puanla 6. sırada, Celta Vigo 45 puanla 10. sırada bulunuyor. Villarreal, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Celta Vigo, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 133 kodlu maçı oynayanlar; Villarreal galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.10, Celta Vigo galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Villarreal önceki hafta Sporting Gijon mücadelesinde 1-3 kazandı.

Celta Vigo, Athletic Bilbao karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Villarreal, 28 gol attı ve 19 gol yedi.

Celta Vigo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Celta Vigo, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.