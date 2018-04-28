Villarreal - Celta Vigo rakamlar

Villarreal ve Celta Vigo, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. 51 puanlı Villarreal 6. sırada bulunuyor, Celta Vigo 45 puana sahip ve 11. sırada. Villarreal, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Celta Vigo son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 133 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Villarreal kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.10, Celta Vigo sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Villarreal önceki hafta Sporting Gijon mücadelesinde 1-3 kazandı.

Celta Vigo ise Athletic Bilbao maçında 2-1 yenildi.

Villarreal, evinde 9 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 19 gol yedi.

Celta Vigo, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Celta Vigo 24 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.