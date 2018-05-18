Villarreal - Real Madrid maç önü

Villarreal ve Real Madrid, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Villarreal 60 puanla 5. sırada, Real Madrid 75 puanla 3. sırada bulunuyor. Villarreal son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Real Madrid son 5 mücadelede 6 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 290. İddaa'da Villarreal kazanır 2.50, berabere biter 3.30, Real Madrid kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 3.40, 2.5 gol üstünün oranı 1.10. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.15, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.60.

Villarreal son haftadaki Valencia müsabasında 1-3 kazandı.

Real Madrid, Malaga karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Villarreal, evinde 11 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 33 gol atıp 20 gol yedi.

Real Madrid ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Real Madrid, 38 gol atarken 22 gol yedi.