Villarreal - Valencia maçı istatistikleri

İspanya Primera Lig maçında Villarreal ile Valencia, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. 54 puanlı Villarreal 6. sırada bulunuyor, Valencia 67 puana sahip ve 4. sırada. Villarreal, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Valencia, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 128. İddaa'da Villarreal kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Valencia kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Villarreal son hafta oynanan Valencia maçında 1-3 kazandı.

Valencia, Villarreal karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Villarreal, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Villarreal, kendi sahasında 32 gol attı, 20 gol yedi.

Valencia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Valencia, deplasmanda 28 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.